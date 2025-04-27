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Биолог назвал условия для нашествия кровососущих комаров в Центральной России

В случае теплой и влажной весны в Центральной России будет нашествие комаров
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Shutterstock

В ближайшие недели в Центральной России могут одновременно проснуться очень много комаров, заявил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он рассказал, что комары зимуют, когда яйца уже отложены, или самки дожидаются времени, когда становится достаточно тепло, и начинают летать в поисках места, куда можно отложить яйца. Ученый отметил, что с учетом мягкой зимы число самок и яиц, которые успешно перезимовали, скорее всего, больше, чем обычно. Этому поспособствуют повышение температуры и осадки.

«Если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — сказал Марьинский.

Он обратил внимание на то, что для развития комаров необходимы лужи, которые не будут пересыхать по меньшей мере несколько недель. При этом жаркая и сухая весна или холод сократят количество насекомых.

В марте ученые из Университета Нотр-Дам установили, что прием препарата нитизинона делает кровь людей ядовитой для малярийных комаров. Он блокирует фермент фермента 4-HPPD, необходимый насекомым для переваривания крови. В результате в их организме накапливаются токсичные вещества, что приводит к их кончине.

Ранее были названы страны, в которых россияне рискуют подхватить малярию.

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