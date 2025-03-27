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Создан препарат, который делает кровь ядовитой для комаров

SТМ: препарат нитизинон делает кровь человека токсичной для комаров
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Jim Gathany./Wikimedia Commons

Ученые из Университета Нотр-Дам установили, что прием препарата нитизинона делает кровь людей ядовитой для малярийных комаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translation Medicine (SТМ).

«Один из способов остановить распространение болезней кровососущими насекомыми — сделать кровь человека и животных токсичной для этих беспозвоночных. Наши опыты показывают, что нитизинон может существенно расширить арсенал человечества, применяемый для борьбы с малярией и другими болезнями, которые распространяют комары», — объяснил один из авторов исследования, доцент Университета Нотр-Дам Ли Хейнс.

Ученые выяснили, что нитизинон блокирует фермент фермента 4-HPPD, необходимый насекомым для переваривания крови. В результате в их организме накапливаются токсичные вещества, что приводит к их гибели.

Эксперименты показали, что данный препарат убивает стойких к инсектицидам москитов менее чем за сутки в относительно низких концентрациях, порядка 350 нанограмм на литр. Нитизинон также действует значительно дольше, чем другие препараты, такие как ивермектин. Его применение может обеспечить защиту на длительный срок после одного приема.

Ранее были названы растения, которые привлекают комаров и помогают им выживать.

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