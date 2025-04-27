Жители сибирского города возмутились состоянием стелы перед Днем Победы

В Томске жители жалуются на внешний вид стелы перед Днем Победы

Жители Томска жалуются на внешний вид стелы перед Днем Победы. На памятной плите не хватает букв, соответствующее видео публикует Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Уточняется, что ролик снял и предоставил каналу горожанин.

«‎Плачевное состояние стелы вызывает возмущение: «нет букв», а ведь починить несложно. Учитывая приближающийся День Победы, подобное пренебрежение к историческому наследию недопустимо», — говорится в посте.

22 апреля сообщалось, что в Кореновске Краснодарского края неизвестная пыталась поджечь ветки с помощью Вечного огня. Местная жительница предоставила видеозапись, на которой запечатлен инцидент. На кадрах видно, как неизвестная девушка протягивает к Вечному огню руку, в которой она держит небольшую ветку. При этом нарушительница общественного порядка несколько раз проверяет, перекинулось ли пламя на палку.

17 апреля правоохранительные органы заявили, что в городе Котласе в Архангельской области неизвестные сожгли цветы и венки у Вечного огня. По данным портала 29.RU, в том числе противоправное действие мог совершить подросток.

Ранее свердловчанина, прикурившего сигарету от Вечного огня, посадили на три года.