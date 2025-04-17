В Архангельской области неизвестные сожгли цветы и венки у Вечного огня

МВД Архангельской области: в Котласе сожгли цветы и венки у Вечного огня

В Котласе Архангельской области неизвестные сожгли цветы и венки у Вечного огня. Об этом сообщает МВД по региону в официальном Telegram-канале.

«На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Котласский». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данных противоправных действий», — говорится в сообщении.

Как пишет местный портал 29.RU со ссылкой на анонимные источники, к совершению противоправных действий может быть причастен несовершеннолетний.

По данным издания, похожий инцидент уже происходил в городе два года назад. Тогда два мальчика сожгли в том же самом Вечном огне венки и искусственные цветы. Из-за этого постамент закоптило дымом, а одна из гранитных плит треснула. Кроме того, как пишет портал, дети сделали на постаменте надписи.

9 апреля этого года сообщалось, что в Чебоксарах трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет пили пиво возле Вечного огня и заплевали его шелухой от семечек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенной группой лиц.

Ранее свердловчанина, прикурившего сигарету от Вечного огня, посадили на три года.