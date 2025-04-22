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В Краснодарском крае неизвестная пыталась поджечь ветки с помощью Вечного огня

Неизвестная девушка использовала Вечный огонь в Кореновске для розжига веток
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Кадр из видео/Telegram-канал «KORENOVSK TODAY • КОРЕНОВСК СЕГОДНЯ»

Неизвестная девушка использовала пламя от Вечного огня в городе Кореновске, расположенном в Краснодарском крае, для розжига веток. Об этом сообщил Telegram-канал Korenovsk Today со ссылкой на подписчицу.

«Подростки неуважительно отнеслись к памятнику <...>, поджигая на нем палки», — рассказала женщина.

Она предоставила видеозапись, на которой запечатлен инцидент. На кадрах видно, как неизвестная девушка протягивает к Вечному огню руку, в которой она держит небольшую ветку. При этом нарушительница общественного порядка несколько раз проверяет, перекинулось ли пламя на палку.

На публикацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел РФ в Telegram-канале сообщила, что полицейские инициировали проведение проверки. Специалистам предстоит установить личность девушки, а также дать правовую оценку ее действиям.

17 апреля правоохранительные органы заявили, что в городе Котласе в Архангельской области неизвестные сожгли цветы и венки у Вечного огня. По данным портала 29.RU, в том числе противоправное действие мог совершить подросток. В связи с произошедшим полицейские начали проверку, пообещав выяснить личности нарушителей.

Ранее в Пермском крае школьники повредили недавно открытый Вечный огонь.

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