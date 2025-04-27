Уроженцу Украины предъявили обвинение в совершении теракта против генерала Москалика

Задержанному Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

«Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта», — говорится в сообщении.

Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Идут следственные действия, в рамках которых мужчина дает подробные показания.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

На следующий день был задержан подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин, родившийся в Сумской области Украины и получивший гражданство РФ в 2023 году. Он рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были опубликованы кадры задержания Игната Кузина.