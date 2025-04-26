Опубликованы кадры задержания подозреваемого в покушении на генерала Москалика

ФСБ показало кадры с задержанным подозреваемым в покушении на генерала Москалика

ФСБ России показала момент задержания мужчины, подозреваемого в покушении на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Видеозапись опубликовала пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанным является Игнат Кузин, 1983 года рождения, который имеет вид на жительство на Украине, сообщили в ЦОС. По их сведениям, мужчина заминировал автомобиль Volkswagen Golf в Балашихе, после чего произошел взрыв, в результате которого генерал-лейтенант Москалик получил ранения, не совместимые с жизнью. Компоненты для изготовления взрывного устройства Кузин забрал из тайника, расположенного в Подмосковье.

Согласно данным ФСБ, взрывное устройство было дистанционно активировано из Украины в момент выхода Москалика из подъезда.

Сегодня Игната Кузина, подозреваемого в организации покушения на Москалика, задержали в Турции и перевезли в Москву.

Накануне Москалик получил ранения, не совместимые с жизнью, при взрыве автомобиля в Балашихе. По предварительным данным, в машине сработало СВУ, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по данному факту.

Ранее Трамп пообещал ознакомиться с деталями покушения на Москалика.