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Опубликованы кадры задержания подозреваемого в покушении на генерала Москалика

ФСБ показало кадры с задержанным подозреваемым в покушении на генерала Москалика
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ЦОС ФСБ России

ФСБ России показала момент задержания мужчины, подозреваемого в покушении на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Видеозапись опубликовала пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанным является Игнат Кузин, 1983 года рождения, который имеет вид на жительство на Украине, сообщили в ЦОС. По их сведениям, мужчина заминировал автомобиль Volkswagen Golf в Балашихе, после чего произошел взрыв, в результате которого генерал-лейтенант Москалик получил ранения, не совместимые с жизнью. Компоненты для изготовления взрывного устройства Кузин забрал из тайника, расположенного в Подмосковье.

Согласно данным ФСБ, взрывное устройство было дистанционно активировано из Украины в момент выхода Москалика из подъезда.

Сегодня Игната Кузина, подозреваемого в организации покушения на Москалика, задержали в Турции и перевезли в Москву.

Накануне Москалик получил ранения, не совместимые с жизнью, при взрыве автомобиля в Балашихе. По предварительным данным, в машине сработало СВУ, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по данному факту.

Ранее Трамп пообещал ознакомиться с деталями покушения на Москалика.

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