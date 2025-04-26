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На юго-западе Москвы произошел пожар у ТЦ «Азовский»

МЧС: на юго-западе Москвы загорелась крыша заброшенного трехэтажного здания
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

На юго-западе Москвы произошел пожар около ТЦ «Азовский» в Зюзино. Об этом сообщает в своем Telegram-канале столичное управление МЧС.

По данным ведомства, на Азовской улице загорелась крыша неэксплуатируемого трехэтажного здания. В борьбе с огнем участвуют 55 пожарных и 17 единиц техники.

12 апреля в Подмосковье подросток за 250 тыс. рублей устроил пожар в ТЦ «по приказу ФСБ». Пожар произошел на втором этаже торгово-развлекательно комплекса. Огонь быстро распространился на несколько торговых павильонов. Персонал и посетители эвакуировались, при этом никто не пострадал. Пожарные пытались потушить огонь на площади в примерно 100 кв. м. Тушение осложнялось планировкой здания и сильным задымлением. На видео с места происшествия его предполагаемый виновник объясняет, что устроить поджог ему «приказала ФСБ». В Росгвардии подтвердили, что за обещанное неизвестным вознаграждение мальчик зашел в один из магазинов центра с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость.

Ранее полицию вызвали в центр Парижа после звука взрыва.

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