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Убийца девяти человек попросил провести для него новую психэкспертизу

Убивший девять человек в Редкино Егоров попросил новую психэкспертизу
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Global Look Press

Сергей Егоров, убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино в Тверской области, попросил провести для него новую психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина был осужден на пожизненное заключение и выплату компенсаций в размере 10 млн рублей за лишение жизни четырех женщин и пяти мужчин. В 2017 году он во время застолья расстрелял их из охотничьего ружья в состоянии алкогольного опьянения после того, как его уличили во лжи о службе в ВДВ. Одно из тел Егоров пытался спрятать в багажнике автомобиля.

«Считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно, по делу необходимо было провести дополнительную экспертизу», — говорится в жалобе Егорова на приговор.

В 2017 году следственная экспертиза установила, что на момент преступления осужденный был вменяем и осознавал последствия своих поступков.

До этого Егоров обвинил их в том, что они не извинились. По словам мужчины, он взял оружие, чтобы добиться извинений, а стрелять начал от испуга.

Ранее убийцу Талькова приговорили к 13 годам колонии.

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