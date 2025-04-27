Убийца девяти человек рассказал о шансе предотвратить трагедию

Убивший 9 человек под Тверью Егоров обвинил их в том, что они не извинились

Убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров заявил, что извинения могли предотвратить трагедию. Об этом говорится в материалах суда, пишет РИА Новости.

«Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить…», — указана позиция обвиняемого.

Обвиняемый утверждает, что начал стрелять непроизвольно, из-за испуга.

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Правоохранители обнаружили там тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной погибшей обнаружили в багажнике автомобиля.

Во время застолья в поселке произошел конфликт, в результате которого Егоров убил из карабина девять человек.

Недавно осужденный за убийство 11 человек Тельман Сайфиев подал в суд на колонию «Белый лебедь» в Пермском крае, где он отбывает пожизненное наказание. Он оказался недоволен стоматологическим обслуживанием.

Ранее убийцу Талькова приговорили к 13 годам колонии.