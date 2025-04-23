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Пожилую женщину сняли с самолета из-за шутки про бомбу

Daily Mail: пассажирка самолета в Индонезии пошутила про бомбу и была снята с рейса

Пожилую женщину сняли с рейса в Индонезии из-за шутки про бомбу, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте произошел инцидент с пассажиркой, которая пошутила о наличии бомбы в своей сумке. Пожилая женщина была немедленно выведена из самолета авиакомпании Batik Air перед самым вылетом.

Кадры с места происшествия показывают, как женщина спокойно собирает свои вещи и покидает борт под наблюдением сотрудников авиационной безопасности. Она не оказывала сопротивления и следовала указаниям персонала. Другие пассажиры оставались на своих местах во время эвакуации нарушительницы.

Сообщается, что экипаж действовал по стандартному протоколу — пилоты были проинформированы о случившемся, а служба безопасности провела проверку. Опасных предметов у пассажирки не обнаружили, но ее все равно сняли с рейса.

Вылет самолета задержали на два часа. Представитель Batik Air подтвердил, что женщину внесли в черный список авиакомпании за «заявление, содержащее элемент угрозы».

Ранее в Индии турист затолкал бортпроводницу в туалет и приставал к ней.

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