На Кубани блогер для ролика переоделся в полицейского и отправился регулировать движение

МВД: в Армавире блогер для ролика переоделся в полицейского

В Армавире Краснодарского края блогер переоделся в полицейского и регулировал движение. Его задержали, сообщается в официальном Telegram-канале МВД по региону.

Молодой человек сказал правоохранителям, что купил форменное обмундирование для того, чтобы снять видео для соцсетей.

«‎Им оказался 21-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Армавиру установили местонахождение парня и доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Как уточняется, сотрудники ведомства проводят проверку. После будет принято процессуальное решение.

До этого в Санкт-Петербурге мировой судья участка №21 признал виновной местную жительницу в совершении правонарушения по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» КоАП РФ.

Согласно материалам дела, женщина, будучи старшим инспектором в отделе по вопросам миграции, при этом не являясь сотрудником полиции, приобрела форму майора МВД — а именно голубую рубашку с коротким рукавом с погонами и куртку темно-синего цвета. В таком виде петербурженка пришла сначала в школу, а затем на работу. Женщина вину признала. Она пояснила, что купила форму, чтобы «пойти в школу к ребенку и впечатлить там всех».

Ранее в Петербурге оштрафовали жительницу Тюмени, надевшую форму МВД.