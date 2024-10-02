Тюменка опоздала на рейс в Пулково и попалась на ношении полицейской формы

Петербургский суд наказал тюменку, которую задержали в Пулково за ношение полицейской формы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В конце июля Анжелика Чурсанова, сидевшая в одном из кафе аэропорта в платье узнаваемого синего цвета и в пилотке с кокардой, была замечена настоящими сотрудниками полиции. Правоохранители переговорили с девушкой и выяснили, что она «не нашла ни одной статьи за ношение формы».

Опоздавшая на свой рейс жительница Тюмени так и не смогла объяснить, с какой целью выдавала себя за сотрудницу правоохранительных органов, и предложила быстро переодеться в туалете, но на нее все равно составили протокол.

Чурсанова призналась, что купила одежду в интернете для личного пользования, и была признана виновной. Суд конфисковал наряд и оштрафовал нарушительницу. За незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов россиянка заплатит 1000 рублей.

Ранее в Абакане наказали двух мужчин, переодевшихся в полицейских ради съемок видео.