Москвичей предупредили о заморозках до -5°C

Леус: заморозки зафиксированы почти на всей территории московского региона

Заморозки минувшей ночью зафиксированы почти на всей территории столичного региона, кроме центра Москвы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, вся территория столичного региона, за исключением центра Москвы, оказалось в зоне заморозков», — написал синоптик.

По словам Леуса, ночной минимум в Бутово составил - 1,6 градуса, на Балчуге температура воздуха ночью опускалась до + 0,6, а в Новой Москве было - 2,2 градуса.

Самая низкая температура, как сообщил синоптик, отмечена в подмосковных Черустях, где столбики термометров минувшей ночью опустились до - 4 градусов.

Леус сообщил, что в ночь на понедельник, 28 апреля, заморозки в столичном регионе сохранятся. По его прогнозу, ожидается понижение температуры от 0 до - 5 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какой погоды ждать на майские праздники. Он отметил, что температура воздуха на всей европейской части России в начале мая будет ниже нормы, ожидаются дожди. Однако в конце первой половины праздников столбики термометров начнут немного повышаться.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил, что две трети России все еще покрыты снегом.