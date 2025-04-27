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Москвичей предупредили о заморозках до -5°C

Леус: заморозки зафиксированы почти на всей территории московского региона
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Заморозки минувшей ночью зафиксированы почти на всей территории столичного региона, кроме центра Москвы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, вся территория столичного региона, за исключением центра Москвы, оказалось в зоне заморозков», — написал синоптик.

По словам Леуса, ночной минимум в Бутово составил - 1,6 градуса, на Балчуге температура воздуха ночью опускалась до + 0,6, а в Новой Москве было - 2,2 градуса.

Самая низкая температура, как сообщил синоптик, отмечена в подмосковных Черустях, где столбики термометров минувшей ночью опустились до - 4 градусов.

Леус сообщил, что в ночь на понедельник, 28 апреля, заморозки в столичном регионе сохранятся. По его прогнозу, ожидается понижение температуры от 0 до - 5 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какой погоды ждать на майские праздники. Он отметил, что температура воздуха на всей европейской части России в начале мая будет ниже нормы, ожидаются дожди. Однако в конце первой половины праздников столбики термометров начнут немного повышаться.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил, что две трети России все еще покрыты снегом.

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