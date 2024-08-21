На Урале заметили Химмашевского стрелка, который освободился из колонии на 15 лет раньше

В Екатеринбурге местные жители рассказали, что Сергея Болкова, получившего прозвище «Химмашевский стрелок» за то, что в 2021 году он в состоянии опьянения расстрелял маленькую девочку и сотрудника Росгвардии, заметили в городе. Мужчину приговорили к 18 годам колонии, но он смог освободиться, завербовавшись в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Заключил контракт и убыл на СВО из колонии. А недавно был в отпуске и приезжал к жене, встречался тайком с некоторыми бывшими коллегами. Особо свой приезд не афишировал», — рассказал собеседник СМИ, добавив, что у мужчины «все нормально».

По словам источника издания, Болков в скором времени должен вновь вернуться в Донецк.

Соседи мужчины рассказали, что во время отпуска тот почти не выходил из квартиры, зато к нему в гости приходило много людей.

Инцидент с участием Болкова произошел в мае 2021 года. Бывший полицейский открыл огонь по людям на улице. Свой проступок он объяснил следствием продолжительного запоя и конфликтом с супругой.

Ранее вернувшийся с СВО экс-заключенный изрезал ножом сотрудника ФСИН, с которым подружился.