На Урале дали ориентировку по сбежавшему из колонии заключенному

На севере Свердловской области из колонии-поселения сбежал заключенный. Ориентировку на беглеца разместили в паблике «Подслушано Ивдель News» во «ВКонтакте».

Андрей Ефремов 1978 года рождения самовольно покинул колонию-поселение при ИК-63 в Ивделе. Мужчина был одет в черную с капюшоном олимпийку, в черную куртку с коротким воротником и красной полоской на нем, а также синие джинсы и кирзовые сапоги. Также в объявлении о розыске говорится об особых приметах преступника: на левой кисти у мужчины набита буква «А» и пять точек, на указательном пальце — большой крест, на среднем пальце — перстень, на мизинце — доллар. Также у заключенного есть татуировка в виде черного узора на левом предплечье и цифры сорок с правой стороны шеи.

До этого в Екатеринбурге заметили Химмашевского стрелка, который освободился из колонии на 15 лет раньше.

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