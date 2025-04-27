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Россиян предупредили о наказании за сбор некоторых грибов

Депутат Чаплин сообщил, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность
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puttography/Shutterstock/FOTODOM

С приходом весны в лесах Московской области начался сезон грибов, но следует помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

С одной стороны, стоит быть осторожными и не собирать ядовитые грибы, например, поганки и мухоморы.

«Кроме того, важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — сказал он.

Законом запрещено собирать такие растения и грибы, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая.

Недавно российские пограничники задержали в Приморье троих иностранцев, которые незаконно пересекли границу России ради сбора редких грибов мацутакэ. Иностранцы были задержаны в Хасанском районе Приморского края. У нарушителей обнаружили 46 грибов.

Ранее выяснилось, что 411 видам грибов грозит исчезновение.

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