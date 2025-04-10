В Приморье задержали собиравших краснокнижные грибы троих иностранцев

Российские пограничники задержали в Приморье троих иностранцев, которые незаконно пересекли границу России ради сбора редких грибов мацутакэ. Об этом, ссылаясь на Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю, сообщает РИА Новости.

Иностранцы были задержаны в Хасанском районе Приморского края сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за нарушение государственной границы. Пограничники изъяли у них два мешка, в которых обнаружили 46 грибов. Специалисты установили, что это занесенные в Красную книгу Российской Федерации грибы мацутакэ (Tricholoma matsutake). Они чрезвычайно ценятся в азиатских кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. За незаконный сбор и оборот мацутакэ в РФ предусмотрена уголовная ответственность.

14 марта сообщалось, что в Приморье осудили гражданина КНР, который незаконно пересек границу ради сбора редких грибов. Находясь на российской территории, мужчина собрал более 250 грибов мацутакэ. В открытых источниках указано, что стоимость килограмма этих грибов на рынке может достигать $5 тыс.

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