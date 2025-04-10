Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье задержали собиравших краснокнижные грибы троих иностранцев

В Приморье задержали иностранцев, перешедших границу ради сбора редких грибов
close
puttography/Shutterstock/FOTODOM

Российские пограничники задержали в Приморье троих иностранцев, которые незаконно пересекли границу России ради сбора редких грибов мацутакэ. Об этом, ссылаясь на Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю, сообщает РИА Новости.

Иностранцы были задержаны в Хасанском районе Приморского края сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за нарушение государственной границы. Пограничники изъяли у них два мешка, в которых обнаружили 46 грибов. Специалисты установили, что это занесенные в Красную книгу Российской Федерации грибы мацутакэ (Tricholoma matsutake). Они чрезвычайно ценятся в азиатских кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. За незаконный сбор и оборот мацутакэ в РФ предусмотрена уголовная ответственность.

14 марта сообщалось, что в Приморье осудили гражданина КНР, который незаконно пересек границу ради сбора редких грибов. Находясь на российской территории, мужчина собрал более 250 грибов мацутакэ. В открытых источниках указано, что стоимость килограмма этих грибов на рынке может достигать $5 тыс.

Ранее юрист предупредил об ответственности за заготовку дров в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами