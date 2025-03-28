411 видам грибов грозит исчезновение, выяснили ученые

Международный союз охраны природы (МСОП) объявил, что 411 видов грибов находятся под угрозой исчезновения. Основными причинами названы вырубка лесов, сельское хозяйство и пожары, вызванные изменением климата. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Грибы играют ключевую роль в поддержании экосистем, обеспечивая питательные вещества для растений, помогая им справляться с засухами и болезнями, а также участвуя в накоплении углерода в почве.

«Грибы — это скрытые герои природы, они формируют основу экосистем, но долгое время оставались в тени внимания», — заявила генеральный директор МСОП Гретель Агилар.

Шведский миколог Андерс Дальберг сравнил грибной мир с микробиомом человека: «Если мы теряем грибы, мы обедняем экосистемы, которые они поддерживают уже более 400 миллионов лет».

По данным обновленного списка исчезающих видов, среди 1 300 изученных грибов более 30% находятся в критическом состоянии. Однако это лишь малая часть от 150 тысяч зарегистрированных видов, а общее число грибов на Земле может достигать 2,5 миллионов.

Вырубка лесов лишает многие виды грибов среды обитания. Например, гриб Tricholoma colossus признан уязвимым из-за сокращения старых сосновых лесов в Финляндии, Швеции и России.

При этом стремительное развитие сельского хозяйства отраслей уничтожает среды обитания почти 300 видов грибов, а азотные удобрения и выхлопные газы негативно влияют на 91 вид грибов, включая Hygrocybe intermedia, растущий в европейских лугах. Глобальное потепление и лесные пожары угрожают более 50 видам грибов, особенно в США, где изменились природные условия лесов.

Эксперты МСОПпризывают обратить больше внимания на охрану грибного царства, поскольку без него экосистемы станут менее устойчивыми, а биоразнообразие окажется под еще большей угрозой.

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