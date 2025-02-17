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В Госдуме предложили переименовать хостелы в ночлежки

Депутат Гусев предложил называть хостелы ночлежками для защиты русского языка
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил использовать в официальных названиях хостелов термин «ночлежка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к ассоциациям хостелов.

«Предлагаем вам рассмотреть возможность инициировать обсуждения среди членов вашей ассоциации о внедрении положений данного законопроекта в наименования организаций и объектов размещения. В частности, предлагаем использовать русский аналог — «ночлежка» — вместо слова «хостел» в официальных названиях», — говорится в обращении депутата.

Гусев напомнил, что Госдума приняла законопроект, в рамках которого предлагается ограничить использование англицизмов для защиты русского языка. В связи с этим, как отметил депутат, важно избегать использования иностранных слов, особенно в случаях, когда есть аналоги.

11 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка. Нормативный акт направлен, среди прочего, на сокращение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка в средствах массовой информации. Согласно проекту, все вывески, надписи и информация о товарах и акциях должны быть на русском языке.

Ранее россияне ответили, раздражают ли их иностранные слова на вывесках.

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