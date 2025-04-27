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Спасатели нашли двух пропавших на Камчатке снегоходчиков

МЧС: спасатели нашли двух снегоходчиков, пропавших пять дней назад на Камчатке
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Александр Пирагис/РИА Новости

Спасатели нашли двух снегоходчиков, пропавших пять дней назад на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По информации ведомства, мужчины самостоятельно вышли на связь и сейчас в помощи не нуждаются.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС вечером 25 апреля. Заявитель сообщил, что двое мужчин 22 апреля выдвинулись с месторождения Шануч в сторону базы Сопочная, расположенной в районе реки Сопочной, после чего связь с ними прервалась.

26 апреля для поисков мужчин был задействован вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей, сотрудником полиции и заявителем на борту.

В ходе авиаразведки было обследовано порядка 700 квадратных километров по маршруту: месторождение Шануч — река Саичик — побережье Охотского моря — прибрежная зона до реки Ича — месторождение Шануч.

23 апреля газета «Астраханский листок» писала, что доктор географических наук и руководитель регионального отделения Российского географического общества Петр Бухарицын пропал на Каспии и провел пять дней на необитаемом острове.

Ранее в Москве нашли пропавшего по дороге в школу семилетнего мальчика.

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