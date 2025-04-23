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76-летний российский профессор заблудился во время экспедиции и пять дней питался росой

Ученый-географ потерялся на Каспии и провел пять дней на необитаемом острове
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p.bukharitsin.com

Доктор географических наук и руководитель регионального отделения Российского географического общества (РГО) Петр Бухарицын пропал на Каспии. Об этом сообщала газета «Астраханский листок».

14 апреля Бухарицын отправился в историко-географическую экспедицию к 80-летию Победы и пропал в Володарском районе во время работ по картографированию на песчаном необитаемом острове Укатный, расположенном на границе с Каспийским морем. Это участок местности площадью почти 15 квадратных километров, покрытый рогозом и тростником.

Незадолго до исчезновения профессора участники экспедиции разделились. В пресс-службе Погрануправления ФСБ сообщали, что розыск ведется всеми возможными средствами, но работу беспилотника затрудняют ветра.

Сегодня стало известно, что ученый найден живым. Бухарицин рассказал, что потерял направление и заблудился, а следующие пять дней поддерживал силы росой и тростником.

«Чувствует себя нормально. Его отпоили. Вроде бы он даже отказался лететь на вертолете, отказался от помощи медиков. Завтра вечером должны его доставить на корабле в Астрахань», — уточнили в астраханском отделении РГО.

Ранее 70-летняя пенсионерка потерялась в лесу, когда гуляла с собакой, и провела там два дня.

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