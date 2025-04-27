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Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком

Россельхозцентр: местные власти обучаются борьбе с борщевиком Сосновского
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Dagmar Breu/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости.

По данным ведомства, те, кто пройдет курс успешно, получат особые удостоверения. Обучение будет проходить в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений.

В материалах уточняется, что в ходе обучения слушатели изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы против опасного растения.

Отмечается, что для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, в ходе которых расскажут об особенностях борьбы с борщевиком в конкретной местности.

До этого руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что ведомство намерено в этом году победить борщевик Сосновского при помощи новой разработки: биопестицида на основе грибов, «которые подавить очень сложно». Данкверт отметил, что борщевик, который выводился для кормовых целей, оказался очень опасным сорняком для природы.

Ранее экологи России призвали бороться с инвазивным видом Acer negundo.

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