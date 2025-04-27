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Россиянам напомнили о рабочих днях в мае

На майские праздники россиян ждут две трехдневные рабочие недели
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Следующие две рабочие недели будут сокращенными — россияне будут работать по три дня, а затем по четыре дня отдыхать. Такая информация есть в производственном календаре, который утвержден правительством РФ.

Таким образом, 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, этот день будет сокращен на 1 час, а затем россиян ожидает два блока выходных по четыре дня подряд в начале мая.

С 1 по 4 мая — стандартные выходные дни. Далее следуют 8 мая — перенесенный выходной, 9 мая — День Победы, 10 и 11 мая — стандартные выходные дни.

Май — один из самых коротких рабочих месяцев: в нем всего 18 рабочих дней. Традиционно в этом месяце открывается сезон загородных пикников, шашлыков и поездок. Как россияне работают и отдыхают в мае, а также, выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на грядущие праздники. По словам эксперта, после 1 мая следует ожидать повышения температуры и возврата к нормальной майской погоде. К 4 мая температура в Москве будет колебаться в диапазоне от +17°С до +19 °С. Кроме того, в конце праздников возможны небольшие осадки.

Ранее стало известно, сколько россиян отправятся на шашлыки в мае.

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