На севере Англии мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей

В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем ранил трех человек

В городе Лидс на севере Англии после ранения трех человек задержали мужчину с оружием, пишет The Guardian.

Как сообщает издание, полицию вызвали в район Хедингли в 14:47 (16:47 мск). Там правоохранители обнаружили трех пострадавших с травмами, которые не представляли опасности для их жизни.

Очевидцы заметили на улицах города мужчину с арбалетом. Дороги были перекрыты, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Жителей города призвали держаться подальше от района, где видели вооруженного мужчину. В итоге правоохранителям удалось его задержать. На опубликованных в сети кадрах на земле лежат брошенные арбалет и ружье.

В прошлом ноябре на рынке в юго-восточной части Лондона произошла поножовщина, при которой несколько человек были ранены. Прибывшие на место полицейские задержали 60-летнего мужчину. В результате инцидента пострадали три человека: один из них не выжил, двое были госпитализированы. Один из продавцов отметил, что ничего подобного раньше не случалось и инцидент заставил его бояться работать на рынке.

Ранее в Приморье первоклассник пригрозил учительнице арбалетом и схватил ее за шею.