Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На севере Англии мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей

В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем ранил трех человек
close
Peter Nicholls/Reuters

В городе Лидс на севере Англии после ранения трех человек задержали мужчину с оружием, пишет The Guardian.

Как сообщает издание, полицию вызвали в район Хедингли в 14:47 (16:47 мск). Там правоохранители обнаружили трех пострадавших с травмами, которые не представляли опасности для их жизни.

Очевидцы заметили на улицах города мужчину с арбалетом. Дороги были перекрыты, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Жителей города призвали держаться подальше от района, где видели вооруженного мужчину. В итоге правоохранителям удалось его задержать. На опубликованных в сети кадрах на земле лежат брошенные арбалет и ружье.

В прошлом ноябре на рынке в юго-восточной части Лондона произошла поножовщина, при которой несколько человек были ранены. Прибывшие на место полицейские задержали 60-летнего мужчину. В результате инцидента пострадали три человека: один из них не выжил, двое были госпитализированы. Один из продавцов отметил, что ничего подобного раньше не случалось и инцидент заставил его бояться работать на рынке.

Ранее в Приморье первоклассник пригрозил учительнице арбалетом и схватил ее за шею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами