В Приморье первоклассник пригрозил учительнице арбалетом и схватил ее за шею

Ученик первого класса из школы №27 в поселка Смоляниново Приморского края терроризирует детей и педагогов. По данным Amur Mash, его учительница попала в больницу после очередного столкновения с ним.

Как сообщают родители учеников, мальчик регулярно срывает уроки, обзывает сверстников и плюет им в лица, а недавно стал носить в школу швейную иглу и тыкать ей окружающих. После взаимодействия с малолетним хулиганом у одной из девочек появился кровоподтек на предплечье, и взрослые обратились к инспекторам ПДН. Однако экспертиза показала, что травма не причинила вред здоровью школьницы, и проверка по делу прекратилась.

Директор школы, по словам родителей, обещала разобраться в ситуации самостоятельно, но ничего не изменилось, в итоге на ее имя составили коллективное обращение с отказом посещать опасные уроки. Тем временем маленький агрессор стал угрожать и хамить учительнице.

Недавно он схватил женщину за шею и потребовал, чтобы она вела себя хорошо. Школьник угрожал учителю арбалетом и расправой, которую может устроить его отец. Так и случилось, родитель пришел в школу и, миновав охрану, ворвался в класс. Он стал кричать на педагога с 30-летним стажем, после этого случая классная руководительница попала в больницу и отказалась от 1«А». Родители учеников, ставших свидетелями инцидента, написали заявление в прокуратур.

Сообщается, что трое воспитателей детского сада, в который ходил мальчик, уволились, не желая общаться с его родителями.

Ранее в Кургане мать школьника-хулигана оскорбила учительницу и плюнула ей в лицо.