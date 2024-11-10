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В Лондоне 60-летний мужчина устроил поножовщину на рынке

Mirror: при нападении с ножом на рынке Лондона пострадали три человека

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Toby Melville/Reuters

На рынке в юго-восточной части Лондона утром произошла поножовщина, при которой несколько человек были ранены. Об этом пишет The Mirror.

Газета отмечает, что нападение с ножом произошло около 10:40 (13:40 мск). Прибывшие на место полицейские задержали на месте происшествия 60-летнего мужчину. В результате инцидента пострадали три человека: один из них не выжил, двое госпитализированы.

В полиции заявили, что не рассматривают версию о теракте.

«Это очень оживленный рынок, особенно по выходным. Я знаю, что в Лондоне каждый день происходят ножевые ранения, но пережить это рядом с домом — страшно», — прокомментировал нападение местный житель Израил Тортора.

Один из продавцов отметил, что ничего подобного раньше не случалось и инцидент заставил его бояться работать на рынке.

6 ноября в Люберцах 60-летний мужчина подкараулил свою супругу возле подъезда и напал на нее с ножом. После этого агрессор тем же ножом нанес себе удары в область жизненно важных органов. Предварительно, причиной нападения стал отказ супруги жить с ним дальше.

Ранее напавший с ножами на людей в петербургском гипермаркете попросился на СВО.

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