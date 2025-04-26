Захарова иронично высказалась о притязаниях Украины на колобка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления Киева о принадлежности Колобка к украинской культуре. Своим мнением дипломат поделилась в интервью телеканалу «ТВ Центр».

«На Украине не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть», — сказала Захарова.

Сегодня Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка, назвав его украинским. Заявление службы о принадлежности персонажа к украинской культуре последовало за презентацией нового мультфильма о Колобке на фестивале в Рабате (Марокко), организованном ассоциацией русскоязычных женщин и Русским домом.

До этого министерство обороны Украины опубликовало в социальных сетях изображения, созданные с помощью нейросети, на которых изображены персонажи из мира книг и фильмов о Гарри Поттере. В шуточной манере ведомство заявило, что эти сказочные герои готовы присоединиться к боевым действиям на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине снесли памятник Владимиру Высоцкому.