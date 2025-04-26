Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка, назвав его украинским. Сообщение опубликовано на странице службы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — говорится в сообщении.

Так украинская спецслужба отреагировала на презентацию пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в марокканском Рабате.

Презентация была организована ассоциацией русскоязычных женщин в Марокко и Русским домом.

Служба внешней разведки Украины утверждает, что Колобок является исконно украинским персонажем из-за отсутствия слова «коло» в современном русском языке.

До этого министерство обороны Украины выложило в социальные сети сделанные нейросетью изображения персонажей из вселенной книг и фильмов о Гарри Поттере, в шутку отметив, что сказочные персонажи готовы участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине снесли памятник Владимиру Высоцкому.