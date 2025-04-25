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Трамп пообещал ознакомиться с деталями убийства генерала Москалика

Трамп сообщил, что убийство генерала Москалика является крупным делом
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика является крупным делом. Об этом глава Белого дома заявил в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Это крупное дело, я рассмотрю это», — отметил он.

59-летний Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с убийством Москалика необходимо быть начеку. Он обратил внимание на то, что «киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность».

Ранее момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео.

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