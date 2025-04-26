Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан в Турции

Игната Кузина, подозреваемого в организации взрыва автомобиля в Балашихе, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, задержали в Турции и перевезли в Москву, сообщает 112.

25 апреля Москалик погиб при взрыве автомобиля в Балашихе. По предварительным данным, в машине сработало СВУ (самодельное взрывное устройство), приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника.

По данным 112, Кузин — уроженец украинских Сум. Он долго жил в Карачаево-Черкесии, а недавно купил квартиру в Подмосковье в том же подъезде, где жил Москалик. В момент активации взрывного устройства он уже был в Турции.

«Кузин — действующий агент украинских спецслужб», — пишет Telegram-канал.

Как отмечается, у мужчины также есть вид на жительство на Украине.

Ранее Трамп пообещал ознакомиться с деталями убийства генерала Москалика.