Нижегородские закаты появились на билбордах Нью-Йорка и Дубая

Закаты Нижнего Новгорода украсили билборды Нью-Йорка и Дубая, а также крупных городов России. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Никитин подчеркнул, что красоту нижегородских закатов должны увидеть во всем мире, предложив новую туристическую традицию – наблюдение за закатом над Волгой и Окой, аналогично японской традиции любования сакурой.

В крупнейших городах России транслировали любимые виды на крупнейших поверхностях: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Владивосток. Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае!» — отметил губернатор.

На билбордах использовался слоган «У нас все по-настоящему» на русском и английском языках.

Расположение Нижнего Новгорода, с его возвышенной центральной частью, Кремлем и многоуровневыми набережными, ориентированными на северо-запад, создает уникальные условия для наблюдения за закатами. Эта особенность принесла городу славу «столицы закатов», поскольку с различных точек открываются панорамные виды на закатное солнце над слиянием Волги и Оки.

Сегодня Московский планетарий сообщил, что Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун в мае станут невидимыми с Земли из-за ярких солнечных лучей.

Ранее лунный зонд сделал первые в истории снимки заката на Луне.