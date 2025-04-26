В мае несколько планет станут невидимыми с Земли из-за Солнца

ТАСС: в мае несколько планет не будет видно с Земли из-за яркости Солнца

Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун в мае станут невидимыми с Земли из-за ярких солнечных лучей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что в следующем месяце россияне могут наблюдать по утрам Венеру в созвездиях Рыб (1–10 мая, 13–31 мая) и Кита (11–12 мая). По вечерам в созвездии Тельца виден Юпитер. Ночью доступен для наблюдения Марс в созвездиях Рака (1–25 мая) и Льва (26–31 мая).

«Не наблюдаемы, так как «прячутся» в лучах Солнца: Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун», — сказали агентству.

Меркурий в течение последнего весеннего месяца будет находиться в созвездиях Рыб (1–12 мая), Овна (13–23 мая), Тельца (24–31 мая). Сатурн весь май будет пребывать в созвездии Рыб, Уран — в Тельце, Нептун — в созвездии Рыб, отмечается в сообщении.

23 апреля сообщалось, что американские ученые из Массачусетского технологического института обнаружили редкое космическое явление — планету, которая буквально испаряется на орбите своей звезды. Мир, получивший обозначение BD+05 4868 Ab, расположен в созвездии Пегаса в 140 световых годах от Земли и оставляет за собой гигантский хвост из минеральной пыли длиной около 9 млн километров.

Планета размером между Меркурием и Луной обращается вокруг своего оранжевого карлика всего за 30,5 часа на расстоянии в 20 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу.

Ранее исследователи впервые наблюдали, как огромная планета врезалась в поверхность своей звезды, вызвав колоссальный выброс пыли и газа.