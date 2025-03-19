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Частный лунный зонд сделал первые в истории снимки заката на Луне

NASA: впервые получены снимки заката на Луне
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NASA/Firefly Aerospace/AP

Firefly Aerospace и NASA опубликовали первые в истории снимки заката на Луне в высоком разрешении. Уникальные кадры были сделаны аппаратом Blue Ghost перед тем, как он отключился из-за нехватки солнечной энергии в минувшие выходные. На одном из снимков также запечатлена Венера вдалеке. Об этом сообщает NASA.

Blue Ghost стал первым частным зондом, который успешно сел на Луну в вертикальном положении и выполнил свою миссию в полном объеме. Он продолжал фотографировать и собирать научные данные еще пять часов после наступления лунной ночи.

Джоэл Кернс из NASA отметил, что эти снимки — первые четкие изображения с поверхности Луны в момент заката. Ученые будут тщательно изучать их, чтобы выяснить природу свечения на горизонте, заметного на одном из кадров. Это свечение может быть вызвано взвешенной в воздухе лунной пылью — гипотеза, предложенная ещё в 1972 году астронавтом Аполлона-17 Джином Сернаном.

«У нас есть действительно красивые и необычные изображения с захватывающими деталями», — сказал Кернс на пресс-конференции.

Blue Ghost доставил на Луну 10 научных экспериментов в рамках коммерческой программы NASA по исследованию спутника. Все задачи были успешно выполнены, однако бур, установленный на борту, смог пробурить лишь 1 метр поверхности вместо запланированных 3 метров.

Firefly планирует попытаться вновь активировать аппарат в начале апреля, после окончания двухнедельной лунной ночи. Однако инженеры сомневаются, что Blue Ghost сможет снова заработать после воздействия экстремально низких температур.

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