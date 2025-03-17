Прохор Шаляпин вспомнил, как отец пытался его отравить

Певец Прохор Шаляпин рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой о своем тяжелом детстве.

Шаляпин вспомнил, как отец пытался отравить его с матерью угарным газом. Мужчина закрыл шибер в доме, в котором находились жена и сын. Отец артиста также угрожал ему ножом.

«Самое страшное позади», — поделился исполнитель.

По мнению Шаляпина, человек с непростым детством, которому «удалось выжить», автоматически становится сильным. Артист признался, что нынешние его проблемы уже не кажутся такими серьезными по сравнению с его тяжелым прошлым.

«Потом все эти испытания в жизни… У меня была неоплаченная квартира, не было денег вообще на жизнь, на существование, и я никогда не опускал руки. Мне казалось, что это такая ерунда», — рассказал артист.

Шаляпин рассказывал, что когда ему было девять лет, отца посадили в тюрьму. Там мужчина пробыл всю свою жизнь. Будучи взрослым, певец навещал родственника в попытке наладить отношения.

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