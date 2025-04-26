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Взрыв в порту Бендер-Аббас произошел не на складе опасных грузов

Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас произошел не на складе опасных грузов

Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не связан с хранилищем опасных грузов. Об этом сообщил руководитель грузового терминала порта Пажман Бехзадпур, чьи слова приводит иранское агентство Etemad Online.

«Взрыв произошел в соседних контейнерах и не имеет отношения к терминалу, где хранятся опасные грузы», — отметил Бехзадпур.

До этого таможенное управление иранского порта сообщало, что источником взрыва в Бендер-Аббасе мог стать склад опасных грузов и химикатов.

В результате взрыва, произошедшего 26 апреля на территории морского порта, было полностью разрушено административное здание и значительное количество транспортных средств. По последним данным, достигло 406 человек. Представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст заявил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.

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