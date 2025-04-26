В иранском порту произошел мощный взрыв

На территории морского порта в городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Несколько минут назад в порту Шахид Раджаи произошел сильный взрыв, причина которого до сих пор неизвестна», — пишет агентство.

Репортер агентства, работающий в порту, узнал от должностных лиц, что инцидент, вероятно, был вызван взрывом топливного танкера. Взрывная волна была настолько сильной, что полностью разрушила офисное здание и множество транспортных средств в этом районе. Несколько сотрудников порта получили ранения.

В марте сообщалось, что мощный взрыв произошел на Транснигерском трубопроводе.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.