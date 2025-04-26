В России сформируют госинформсистему в сфере оборота оружия

В России создается Государственная информационная система, которая будет охватывать сферы оборота оружия, частной охраны и детективной деятельности. Это новое положение было одобрено правительством страны, сообщает ТАСС.

Система также охватывает вневедомственную охрану и федеральный контроль за безопасностью объектов энергетики. Ее разработка и функционирование будут осуществляться на цифровой платформе «Гостех».

Предполагается, что данная система будет способствовать предоставлению государственных услуг в перечисленных областях, а также информированию граждан и юридических лиц, помогая предотвращать правонарушения. Она обеспечит обработку, компиляцию и хранение данных, их анализ, а также формирование единого ресурса с полной, достоверной и актуальной информацией. Более того, ведомства смогут обмениваться данными в электронной форме.

Организации и юридические лица, связанные с оборотом оружия (включая спортивные объединения), будут обязаны передавать данные в ГИС в течение одного рабочего дня после выполнения юридически значимых действий. Это касается оружия, которое находится на хранении, было куплено, продано или отправлено на сервис, ремонт, испытания или выставки. Сроки для частных охранных агентств и объектов энергетики различаются в зависимости от типа информации. Детективные агентства также должны сообщать о медицинском допуске в течение одного рабочего дня и об изменении контактной информации — в течение 15 дней.

В феврале Госдума РФ отклонила предложение ужесточить правила владения оружием для граждан России, недавно получивших российский паспорт.

Ранее в НАК сообщили, что из незаконного оборота в России с начала года изъяли более 100 тысяч единиц огнестрельного оружия.