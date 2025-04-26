Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас почти превысило 200 человек

Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас возросло до 195 человек

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны возросло до 195 человек. Об этом сообщает агентство Mehr.

«195 человек пострадали», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о 80 пострадавших.

26 апреля на территории морского порта прогремел взрыв. Репортер агентства Tasnim, работающий в порту, узнал от должностных лиц, что инцидент, вероятно, был вызван взрывом топливного танкера. Взрывная волна была настолько сильной, что полностью разрушила офисное здание и множество транспортных средств в этом районе. Несколько сотрудников порта получили ранения.

В марте сообщалось, что мощный взрыв произошел на Транснигерском трубопроводе в Нигерии. Транснигерский трубопровод является важнейшей экспортной инфраструктурой страны, по которой транспортируется сырая нефть.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.