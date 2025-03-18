Мощный взрыв прогремел на Транснигерском трубопроводе в Нигерии

На Транснигерском нефтепроводе в Нигерии произошел взрыв, место происшествия охвачено пожаром. Об этом сообщает издание Vanguard.

«На Транснигерском трубопроводе в Бодо, округе местного самоуправления Гокана, штат Риверс, произошел взрыв», — говорится в публикации.

На данный момент пострадавший участок трубопровода горит. Причина происшествия не называется. Однако, как напомнили в издании, ранее местные боевики угрожали атаковать нефтяные объекты в ответ на задержку федеральным правительством выделения нефтяных ресурсов штату Риверс из-за продолжающегося политического кризиса.

Транснигерский трубопровод является важнейшей экспортной инфраструктурой страны, по которой транспортируется сырая нефть.

До этого главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода на юго-западе Ростовской области. По данным ГУР, объект использовался в военных целях, поэтому на него была совершена атака. После взрыва трубопровод загорелся. Как говорится в заявлении ГУР, его использовали для перекачки нефти в танкеры на припортовой территории Азовского морского порта.

Ранее в Ивано-Франковской области Украины возник пожар из-за прорыва нефтепровода.