Самолет из Москвы в узбекистанскую Фергану сел в другом городе из-за пассажира

Рейс из Москвы в узбекистанскую Фергану сел в Самаре из-за заболевшего пассажира

Рейс узбекистанской авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Фергану вынужденно сел в Самаре из-за заболевшего пассажира. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Рейс HY9628 Внуково — Фергана совершил вынужденную посадку в запасном аэропорту Самары в 12:00 местного времени (11:00 мск) из-за ухудшения состояния одного из пассажиров», — уточнил представитель Uzbekistan Airways.

Уточняется, что заболевший пассажир оказался гражданином Узбекистана.

По информации представителя компании, пассажира и его багаж сняли с рейса, каретой скорой помощи мужчину доставили в местную больницу.

После этого самолет продолжил следование в аэропорт назначения.

22 апреля сообщалось, что мужчина выбежал на летное поле в аэропорту Сургута, пытаясь остановить самолет «Победы». Нарушителя задержали сотрудники безопасности аэропорта и передали его сотрудникам транспортной полиции. Он объяснил, что выбежал на летное поле, потому что боялся опоздать на посадку.

Ранее скандальная пара устроила дебош перед вылетом самолета в Сочи и попала на видео.