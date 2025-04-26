Стало известно число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана

Fars: около 50 человек пострадали при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас

Около 50 человек пострадали при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщает агентство Fars.

«По предварительным данным, 47 человек пострадали в результате взрыва в порту имени Шахида Реджаи в Бендер-Аббасе», — говорится в сообщении.

26 апреля на территории морского порта прогремел взрыв. Репортер агентства Tasnim, работающий в порту, узнал от должностных лиц, что инцидент, вероятно, был вызван взрывом топливного танкера. Взрывная волна была настолько сильной, что полностью разрушила офисное здание и множество транспортных средств в этом районе. Несколько сотрудников порта получили ранения.

В марте сообщалось, что мощный взрыв произошел на Транснигерском трубопроводе в Нигерии. Транснигерский трубопровод является важнейшей экспортной инфраструктурой страны, по которой транспортируется сырая нефть.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.