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В Подмосковье произошел пожар на подстанции

Baza: в Московской области произошел пожар на подстанции «Столбовая»
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Telegram-канал «Baza»

В Московской области произошел пожар на тяговой подстанции «Столбовая» в Чеховском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«‎По предварительным данным, причиной пожара стал выход из строя электрооборудования на одной из установок. Очевидцы сообщают, что видели разрастающееся пламя над объектом около двух-трех часов ночи», — говорится в сообщении.

Как пишет канал, по предварительной информации, пострадавших нет. До утра из-за перебоев подачи энергоснабжения фиксировались незначительные отклонения от графика движения поездов.

В конце января текущего года десятки тысяч жителей Ингушетии остались без электричества из-за пожара. Произошел пожар на подстанции «Слепцовская 35».

25 апреля в Раменском Московской области на мясокомбинате произошел пожар, охвативший территорию в 1,3 тысячи квадратных метров. В операции по ликвидации огня задействованы 30 человек и 7 единиц техники.

Ранее в Петербурге произошел крупный пожар на складе.

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