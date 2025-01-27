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В Ингушетии десятки тысяч жителей остались без электричества из-за пожара

В Ингушетии пожар на подстанции лишил жителей Сунжи электричества
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В Ингушетии из-за пожара на подстанции «Слепцовская 35» в городе Сунже отключилось электричество. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.

По данным властей, пожарные оперативно прибыли на место возгорания и меньше чем за полчаса потушили огонь. Предварительно, на подстанции загорелся масляный радиатор.

«На данный момент без энергоснабжения остается 62 525 населения по Сунженскому району», — уточнили в администрации.

Там добавили, что в местной больнице есть резервный источник питания, и предупредили, что из-за проблем с электричеством возможны и отключения водоснабжения. Жителей также попросили отключить все электроприборы, так как из-за отсутствия стабильного напряжения они могут быть повреждены. В результате ЧП в городе никто не пострадал.

В 0:45 власти сообщили о частичном восстановлении энергоснабжения.

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