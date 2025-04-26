Годовалая девочка из Новокузнецка выпала из окна, пока отец спал

Полиция Новокузнецка выясняет обстоятельства выпадения ребенка из окна. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел на улице 40 лет ВЛКСМ. Как выяснили сотрудники ведомства, годовалая девочка играла дома с другими детьми. В какой-то момент отец отправился спать, ребенок тем временем подставил стул и взобрался на подоконник. Выглянув в окно, пострадавшая не удержалась и выпала из окна четвертого этажа.
Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую, сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую помощь. Детали о ее состоянии не уточняются.
После произошедшего сотрудники МВД организовали проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщается в публикации.
В полиции напомнили, что в случае, если причиной в подобных ситуациях становится недосмотр, родители могут понести уголовную ответственность.
Ранее в Челябинске ребенок выпал из окна вслед за игрушкой.