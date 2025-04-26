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В Челябинске ребенок выпал из окна вслед за игрушкой

В Челябинске трехлетний мальчик выжил после падения из окна
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Shutterstock

В Челябинске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 25 апреля в многоэтажке по улице 2-я Эльтонская. По данным «74.ru», четырехлетний ребенок выбросил из окна игрушку и упал вслед за ней. Пострадавший выжил, он госпитализирован.

Известно, что в момент происшествия мать мальчика находилась в другой комнате. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.

Ранее в Бийске годовалый ребенок выжил после падения с четвертого этажа.

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