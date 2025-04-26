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Москвича отправили в СИЗО в рамках дела о госизмене

Суд в Москве арестовал местного жителя по делу о госизмене
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Александр Полегенько/РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы арестовал 35-летнего местного жителя Дмитрия Ф. в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Из материала следует, что мужчину отправили в СИЗО еще 23 апреля. В чем именно его обвиняют, пока остается неизвестным.

«Такие дела имеют гриф «секретно», — подчеркивается в публикации.

При этом журналисты выяснили, что зимой Дмитрия Ф. арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в одном из магазинов сети «Красное и Белое», где он якобы ругался матом и отказывался подчиниться полицейским.

21 апреля в городе Симферополе, расположенном в Республике Крым, задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинскими специальными службами. По данным Федеральной службы безопасности РФ, мужчина собирал и передавал куратору информацию о расположенных в регионе военных объектах. В связи с этим ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее жителя Тульской области осудили на 12,5 года за государственную измену.

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