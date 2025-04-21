ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в передаче СБУ данных о военных объектах

Житель Симферополя задержан по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) данных о военных объектах в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России, пишет ТАСС.

По данным правоохранителей, житель Симферополя начал сотрудничать с СБУ и по заданию куратора собирал и передавал информацию в мессенджере о военных объектах Вооруженных сил (ВС) России, расположенных на территории Крыма.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». В настоящий момент подозреваемый дает признательные показания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали жителя Петербурга, который, по данным следствия, безвозмездно администрировал проукраинские и оппозиционные информационные ресурсы, а также финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Мужчину заключили под стражу по подозрению в госизмене. В рамках уголовного дела ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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