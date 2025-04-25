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Жителя Владивостока приговорили к колонии за призывы к смене власти

Жителя Владивостока осудили за призывы к смене власти и оправдание теракта
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Shutterstock

Жителя Владивостока приговорили к 6,5 года колонии за призывы к смене власти и оправдание теракта, совершенного Дарьей Треповой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда в Приморском крае.

По данным суда, обвиняемым является Карабалин Р.Р. 1994 года рождения. Его деятельность в интернете была проверена сотрудниками ФСБ. В результате они зафиксировали несколько публичных обращений, в которых говорилось о смене власти путем разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота, следует из материалов дела.

Мужчину признали виновным по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Помимо лишения свободы, жителю Владивостока запретили на 2,5 года публиковать обращения в интернете.

В марте в СК сообщили, что житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга предстанет перед судом по делу об оправдании терроризма. Из заявления следует, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ. В настоящее время гражданин находится в СИЗО.

Ранее жителя Хабаровского края осудили на четыре года по делу об оправдании терроризма.

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