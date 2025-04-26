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Депутат Ленобласти чуть не лишился рук и ног при взрыве снаряда времен ВОВ

«Mash на Мойке»: депутат Ленобласти пострадал при взрыве снаряда времен войны
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«Газета.Ru»

Депутат Ленобласти Игорь Печура едва не лишился рук и ног при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны в Петровской даче. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 45-летнего Печуру госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В больнице у него диагностировали неполную ампутацию нескольких пальцев на левой руке, кисти правой руки и двух ног. Также у пострадавшего выявили ожог сетчатки.

Депутата сразу же направили в операционную, где врачи сейчас борются за его жизнь.

Судя по соцсетям, Игорь Печура занимается раскопками и поисками артефактов. В своей группе он рассказывает о старинных находках и публикует их фото.

До этого дети обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны в Ростовской области. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Инцидент произошел в хуторе Поцелуев. Группа школьников, гуляя по улице, наткнулась на заржавевший снаряд. Дети сообщили об опасной находке родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Снаряд обезвредили саперы.

Ранее снаряд времен ВОВ нашли в стене детского сада в Ростове-на-Дону.

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